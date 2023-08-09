«Есть Бог, есть народ»: Ходаковский заявил о последней духовной схватке Ходаковский заявил о необходимости победить в «духовной войне»

Фото: МО РФ

Сейчас ведется «война физическая», экономическая и духовная, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. Он считает, что последнюю можно выиграть, только если вернуться к истокам, где есть «Бог, народ, папа и мама». Военный заявил о необходимости рожать детей раньше, а не добиваться перед этим всего в жизни.

Под войной физической, действительно, лежит война экономическая, но то, что на еще более глубоком уровне идет едва ли не последняя в этом мире схватка духовная, понятно не каждому. <...> Эта война страшна тем, что она последняя. Если мы вырвемся из мира, в котором люди погибают за чужие деньги и вернемся к истокам, — где есть Бог, есть народ, есть папа и мама, есть муж и жена, есть огромная и богатая природа, которая прокормит выводок детей, а детей начнут рожать не в 35, когда «всего от жизни добьешься для себя», — считай, победили, — написал Ходаковский.

Экс-комбат «Востока» также обратил внимание на то, что экономика играет важную роль в военных конфликтах. Он напомнил слова бывшего президента Чехии Милоша Земана, который сказал, что сейчас побеждают не войной, а экономикой. Ходаковский также указал на то, что «не массы людей и техники перемещаются по миру, а смещается торгово-экономический баланс, происходит передел рынков».

Ранее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что Россия победит в конфликте, однако ей предстоит одержать верх в войне не только горячей, но и в экономической и идеологической. По его словам, последняя будет самой сложной и долгой.