Кириенко рассказал о самой долгой и сложной войне против России Кириенко: Россия одержит победу в конфликте, но идеологическая война будет идти дольше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

Россия победит в конфликте, однако ей предстоит одержать верх в войне не только «горячей», но и в экономической и идеологической, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии всероссийского форума «Дигория». По его словам, последняя будет самой сложной и долгой.

Мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом. <...> Самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война, — заявил Кириенко.

Он указал на то, что современная экономическая война не имела иных подобных прецедентов в истории. Кириенко отметил, что против России сейчас действует рекордно большое количество санкций.

Политик также подчеркнул, что сегодня также происходит глобальный ценностный кризис. По его мнению, он более фундаментальный, чем геополитический и военный. Кириенко считает, что наиболее сложная война — это психолого-идеологическая, поскольку те, кто ее развязывают, осознают, что Россию нельзя победить вооруженным путем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что против России ведется гибридная война. Глава государства подчеркнул, что страна уверенно противостоит западным санкциям, а российский народ сплочен как никогда.