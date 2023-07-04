Путин заявил, что против России ведется гибридная война

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что против России ведется гибридная война. На саммите Шанхайской организации сотрудничества глава государства подчеркнул, что страна уверенно противостоит западным санкциям, а российский народ сплочен как никогда.

У наших границ внешними силами реализуется проект по созданию из соседней с нами страны Украины «анти-России». Ее накачивали оружием восемь лет и всячески потакали неонацистской идеологии. Запад делал все, чтобы поставить под удар безопасность России. Против нас ведется настоящая гибридная война, используются беспрецедентные санкции, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности. Он отметил, что ШОС привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН, и именно на такой конструктивной основе строится практическая работа ШОС.

Ранее Путин заявил, что в России нет пустых полок в магазинах вопреки надежде на это некоторых государств. В ходе выступления на ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени» в конце июня российский лидер указал, что возможности для продвижения отечественных брендов уже используют крупные торговые сети и ведущие интернет-площадки.