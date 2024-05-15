Грядет чистка кадров в МО РФ? Появилось видео взятки генералу Кузнецову

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

В Сети появилось видео предполагаемой передачи взятки главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову. Что можно увидеть на ролике, какие последние новости об аресте Кузнецова вечером 15 мая?

Что за кадры передачи взятки Кузнецову

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, которые, предположительно, свидетельствуют о передаче взятки главному кадровику Министерства обороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. На видео запечатлено здание кафе «Рай», которое, по данным следствия, вместе с гостиничным комплексом принадлежит бизнесмену Леве Мартиросяну, обвиняемому в даче взятки в особо крупном размере.

«Это трехэтажное здание напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. Исходя из материалов дела, ранее арестованный бизнесмен Лева Мартиросян купил участок, построил на нем дом более чем на 1000 квадратных метров (оценивается в 20–30 млн рублей) и оформил все это на супругу Кузнецова, а взамен получил многомиллионные госконтракты», — пишет SHOT.

Источник уточняет, что в 2022 году году на Грибоедова напротив училища появился комплекс из двух зеркально расположенных зданий общей площадью почти 2500 «квадратов». По данным канала, позднее на них установили вывески «Рай», выполненные в стилистике известной в городе одноименной гостиницы на улице Игнатовых, принадлежащей Мартиросяну.

«В новом гостиничном комплексе расположились отель, кафе и магазин продуктов. Именно здание с продуктовым было оформлено на супругу Кузнецова», — добавляет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что известно о коттедже генерала Кузнецова

Издание «Известия» опубликовало кадры коттеджа Кузнецова в Краснодаре, который он, по данным следствия, получил в качестве взятки от Мартиросяна. Как пишет СМИ, имущество оценивается в 30 млн рублей.

По информации источника, власти Краснодара требовали снести коттедж летом 2022 года. Тогда администрация города обратилась в суд, однако Мартиросяну удалось доказать, что дом соответствует всем строительным нормам и не несет угрозы обеспечению обороны и безопасности страны.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В МО РФ грядет чистка кадров?

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале высказал мнение, что аресты высокопоставленных чиновников Минобороны Тимура Иванова и Юрия Кузнецова войдут в историю. Юрист отметил, что ожидает в ближайшее время отставки некоторых заместителей в ведомстве и чистку кадров.

«В связи с последними событиями вокруг Министерства обороны и арестов Тимура Иванова и Юрия Кузнецова думаю, что сегодня-завтра еще будут рапорты написаны по собственному желанию некоторых заместителей. Пошла очень серьезная работа по борьбе с коррупцией. Эти аресты вошли в историю нашего государства», — написал он.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

Что известно об аресте генерала Кузнецова

Об аресте генерала Кузнецова стало известно 14 мая. Главного кадровика Минобороны России обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 статьи 290 УК РФ. В ходе обысков дома у него нашли более 100 млн рублей.

По данным следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур. Во время обысков дома у Кузнецова, помимо 100 млн рублей, нашли золотые монеты и коллекционные часы.

В 2010 году Кузнецов был назначен начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, а в мае 2023 года — начальником Главного управления кадров.

Бизнесмена Леву Мартиросяна арестовали до 12 июля, решение вынес Басманный суд. Его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».

Читайте также:

«Волга», гостайна, 15 соток земли: новости по делу генерала Кузнецова

Магнитные бури 15 мая: мощнейшая вспышка на Солнце, повлияет ли на СВО

СМИ узнали детали обвинения Кузнецова: новые подробности дела кадровика МО