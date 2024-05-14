СМИ узнали детали обвинения Кузнецова: новые подробности дела кадровика МО

Фото: Минобороны РФ

Юрий Кузнецов

Газета «Коммерсант» сообщила, что арестованному начальнику Управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30 млн 500 тысяч рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Минобороны России не комментировало эту информацию. Какие новые детали дела стали известны?

В чем обвиняется Юрий Кузнецов

По данным издания, предприниматель, получив помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей, купил и оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более тысячи квадратных метров.

Газета подчеркнула, что по такой же преступной схеме действовал арестованный ранее экс-замминистра Минобороны РФ Тимур Иванов. «Коммерсант» отметил: эти дела формально не связаны, но расследование действий Кузнецова находится в производстве у того же подразделения ГСУ СКР, что и дело Тимура Иванова. Как стало известно изданию, в следственном ведомстве формируется спецбригада, которая будет расследовать аналогичные дела высокопоставленных военных.

«Коммерсант» утверждает, что Кузнецов совершил преступление в должности начальника 8-го управления генштаба РФ. Газета пишет, что он занимался подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны. Издание выяснило, что в его ведении находилось Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ). «Коммерсант» уточнил, что Кузнецов курировал вопросы размещения военнослужащих, поступивших на обучение. Издание добавило, что по внутренним правилам военного ведомства, тех, кого нельзя было размещать в ведомственных общежитиях, селили в гостиницах, с которыми были заключены госконтракты. Газета пишет, что Кузнецов курировал этот процесс.

Издание со ссылкой на информацию следователей утверждает, что он вступил в преступный сговор с занимающимся гостиничным бизнесом индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном. «Коммерсант» уточнил, что до октября 2010 года он служил начальником службы отдела материального обеспечения КВВУ. Газета пишет, что Кузнецов организовал для знакомого предпринимателя несколько госконтрактов и договоров на общую сумму 372 млн 300 тысяч рублей.

Басманный суд Москвы 14 мая арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Управления кадров Минобороны Леву Мартиросяна. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.

В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей. Сейчас он находится под стражей.

Чем Юрий Кузнецов занимался в Минобороны

Юрию Кузнецову 55 лет, он окончил Краснодарское высшее военное училище, академию РВСН и Военную академию Генштаба. В 2010 году президент Дмитрий Медведев назначил Кузнецова начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, в ведении которого находится Служба защиты гостайны. На сайте Минобороны отмечается, что Кузнецов «проходил службу на различных должностях Службы защиты государственной тайны».

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении Кузнецова начальником Главного управления кадров Минобороны.

Минобороны в своей справке отмечает, что Кузнецов — заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических наук, награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и различными медалями.

Главное управление кадров Минобороны РФ занимается кадровой политикой ВС РФ, в том числе планированием, организацией и контролем комплектования вооруженных сил военнослужащими по контракту, работой с офицерами запаса, организацией награждения военнослужащих и гражданских служащих, а также профилактикой коррупционных правонарушений.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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Опубликованы кадры дачи Кузнецова