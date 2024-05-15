Магнитные бури 15 мая: мощнейшая вспышка на Солнце, повлияет ли на СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые зафиксировали вспышку на Солнце, которая может оказаться мощнейшей в ближайшем десятилетии. Что происходит, грозит ли Земле катаклизм, когда придет магнитная буря, влияет ли это на СВО?

Когда была мощнейшая вспышка на Солнце

14 мая ученые зафиксировали, вероятно, мощнейшую вспышку в нынешнем 11-летнем цикле активности Солнца, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По данным ученых, вспышка мощностью X8.79 произошла 14 мая около 20 часов по Москве. До этого во вторник произошли еще две вспышки высшего класса, X1.72 около 5 утра и X1.25 около 16 часов. При этом мощнейшая вспышка вечером не стала последней: 15 мая около 13:30 Солнце выдало еще одну вспышку мощностью X3.48.

Богачев рассказал NEWS.ru, что активность Солнца превысила прогнозы: ожидалось, что цикл будет слабый, а звезда может впасть в глубокую столетнюю спячку.

«Солнцу есть куда расти. Сейчас оно находится на самой высокой точке за последние годы, но является ли это финальным максимумом или это лишь промежуточная точка, никто сейчас не скажет. Это невозможно предугадать», — объяснил он.

Насколько мощная будет магнитная буря, когда ее ждать

Предыдущая магнитная буря на Земле, достигшая уровня G2, успокоилась к полудню 13 мая, вновь вызвав полярные сияния на непривычных широтах по всей Земле. Возмущение и космический ветер от новых мощнейших вспышек еще не успели достигнуть планеты и в настоящее время, по данным Лаборатории солнечной активности, магнитосфера спокойная.

Старший научный сотрудник лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык заявила KP.RU, что в ближайшее время возможны новые магнитные бури.

«Еще не все долетело до нас, что Солнце выбросило 8–9 мая», — указала Шлык.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Между тем директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в разговоре с NEWS.ru успокоил: вспышки, которые происходят сейчас, не должны вызвать сильную магнитную бурю. Он объяснил, что не всегда облака заряженной плазмы, выброшенной Солнцем, попадает в Землю.

«Это требует долета плазменного облака до Земли. Это облако еще должно попасть по Земле», — заявил Петрукович.

Опасны ли вспышки на Солнце для космонавтов

Космонавт Андрей Борисенко заявил NEWS.ru, что вспышки на Солнце, даже очень мощные, не могут угрожать обитателям Международной космической станции. Самые неприятные последствия — кратковременные сбои в связи с Землей.

«Да, могут возникать определенные сложности со связью, но это зависит от интенсивности вспышки на Солнце. По крайней мере, те вспышки, которые были во время моей первой и второй экспедиции, не влияли ни на связь, ни на самочувствие», — рассказал Борисенко.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как вспышки на Солнце влияют на СВО

При этом вспышки на Солнце и магнитная буря смогли оказать влияние на ход СВО: украинские войска столкнулись с отказом терминалов Starlink. Об этом рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, «Солнце сейчас на стороне России».

«На дальность полета дронов это сказывается незначительно, но на работу спутниковой группировки Starlink, которая помогает ВСУ, обеспечивая их связью, вспышки класса Х влияют драматически. Эти вспышки более чем в 1 тыс. раз сильнее обычных солнечных вспышек. Сейчаc в сети наблюдаются сбои. Есть информация, что некоторые спутники даже „выбило“ с позиций на орбите», — рассказал Кузякин.

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями» сравнил воздействие вспышек на Солнце с работой систем РЭБ.

«Дроны теряют управление, оператор дрона получает информацию, что дрон оказывается вне досягаемости. Чисто физическое явление, которое действительно влияет на работу дронов. [Это] работа для наших ученых, физиков, которые должны противопоставить что-то этому», — заявил Мингалев.

Как пережить магнитную бурю

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин объяснил NEWS.ru, что для того, чтобы пережить магнитную бурю, надо снизить уровень стресса: пораньше ложиться спать, сократить рабочую нагрузку и нейтрализовать негативные эмоции. Никакой прямой защиты для организма не существует.

«Возможно проявление болезней, поэтому такие дни нужно провести максимально спокойно. В случае наличия заболеваний требуется дополнительный контроль за здоровьем. Но что-то делать специально не надо», — сказал врач.

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