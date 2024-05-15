Аресты в Минобороны, последние новости: больное сердце, обыски у Кузнецова

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Юрий Кузнецов

Жене главного кадровика Минобороны стало плохо с сердцем во время обысков в загородном доме. Что там нашли, что нового есть по делу генерала Кузнецова, какой срок может ему грозить, что еще известно про чистки в Минобороны РФ?

Как проходили обыски в доме Юрия Кузнецова

14 мая СМИ сообщили, что супруге генерала Кузнецова стало плохо с сердцем во время обысков. Следователи приезжали в коттедж в Истринском районе 13 мая. Генерала к этому моменту уже задержали, а жена и дочь были дома. Обеим стало плохо на фоне стресса.

В доме у генерала нашли более 100 млн рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Обыски продолжились 14 мая в квартире Кузнецова в Ружейном переулке. Отмечается, что следователи искали документы и другие улики по делу о получении взятки.

Ранее Следственный комитет заявил, что главного кадровика Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). ТАСС пишет, что показания на начальника главного управления кадров МО РФ дал второй фигурант дела о взятке, его имя не называется. Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что генерал Кузнецов на допросе свою вину отрицал.

Криминалист Михаил Игнатов объяснил NEWS.ru, что коррупционеры часто прячут огромные суммы наличными у себя дома. Тем более что, отметил он, в последние годы коррупционерам стало сложно переводить деньги из России в офшоры.

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов

«Взяточники не могут вложить куда-то полученные деньги, так же как и положить их на свои счета. Если речь идет о сотнях миллионов, у служб возникнут вопросы, откуда появились все эти деньги. Тем более если это официальное лицо, чиновник и т. п. Поэтому они и держат все средства наличными у себя дома», — констатировал криминалист.

Также сообщается, что Басманный суд отправил в СИЗО до 12 июля Лёву Мартиросяна. Следствие предполагает, что они были знакомы с Кузнецовым лично.

«Кузнецов Ю. В., ранее занимавший руководящую должность в восьмом управлении Генштаба Вооруженных сил РФ, был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которыми он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», — говорится в публикации Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, Мартиросян обвиняется в совершении преступления, предусмотренногоч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов

Какой приговор грозит генералу Кузнецову

Юрист Илья Русяев объяснил в разговоре с NEWS.ru, что генералу Кузнецову грозит очень серьезное наказание — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Это одна из самых строгих санкций в российском УК, отметил он.

«Суд будет оценивать ряд отягчающих обстоятельств, в частности: особо крупный размер взятки, совершение преступления лицом, имеющим звание генерал-лейтенанта и занимающим высокую государственную должность в системе Минобороны, нарушение присяги, злоупотребление доверием и авторитетом государственной службы», — указал юрист.

Есть ли новости по делу Тимура Иванова

Арестованный по обвинению в получении взятки в миллиард рублей экс-замминистра обороны Тимур Иванов остается в СИЗО.

По утверждению Telegram-канала REDACTED P6, он стал активно давать признательные показания и сообщил следствию «имена своих кураторов и покровителей».

По делу Иванова продолжаются следственные действия. «Царьград» сообщил, что среди его имущества был обнаружен необычный автомобиль, который привлек внимание следователей. Кроме роскошного Chevrolet Suburban, зарегистрированного на имя генерала, а также Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, принадлежащих его бывшей супруге Светлане Захаровой (Маниович), был найден черный лимузин ЗИС-110, который выпускали для высокопоставленных членов советского руководства. Всего с 1945 по 1961 год было выпущено лишь 2089 таких автомобилей.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

Правда ли, что уволен спикер Минобороны

14 мая на фоне чисток в военном ведомстве в Telegram-каналах распространилась информация, что руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков якобы «близок к отставке». По версии источников Telegram-канала BRIEF, «окончательное решение о его судьбе будет принято в течение месяца».

Позже Mash опроверг эти слухи — Конашенков остается на своем месте и продолжает выполнять рабочие обязанности.

Вовремя ли начались чистки в Минобороны РФ

Проведение антикоррупционных чисток в Министерстве обороны во время СВО не вредит работе ведомства, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Это не может быть никаким ударом по боеспособности. В министерстве неправильного очень много, и сейчас это вылезет. А частично уже вылезло, например Тимур Иванов давно на слуху у офицерского состава. Рядовые могут и не знать, а контрактники знают разговоры о взяточничестве. Масштабы чистки будут зависеть от того, есть ли серьезный компромат, который подкреплен доказательствами», — считает Тимошенко.

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