Главный судмедэксперт РФ уволился из-за нарушения трудовой дисциплины

https://static.news.ru/photo/94397590-f432-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ковалёв Фото: Федеральное государственное бюджетное учреждение Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России/rc-sme.ru

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалёв уволился по собственному желанию.

Как сообщили «Интерфаксу» в Минздраве России, судмедэксперт покинул пост 7 сентября.

По данным источников РБК, увольнение может быть связано «с нарушением трудовой дисциплины». При этом центр, который возглавлял Ковалёв, уточняет издание, принимал участие в исследованиях в связи с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».