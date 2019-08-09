Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил в Генеральную прокуратуру обращение (есть в распоряжении News.ru), в котором предложил подать иск к Министерству лесного хозяйства Красноярского края о возмещении причинённого лесному фонду ущерба.

По словам Аманлиева, работники ведомства вовремя не занялись тушением лесных пожаров, которые впоследствии приняли масштабы чрезвычайной ситуации и привели к гибели миллионов квадратных километров леса.

Особое внимание следует обратить на то, что масштаб пожаров настолько велик, что задымление наблюдается уже на Аляске и у побережья Канады. При этом поведение всех должностных лиц Красноярского края, предшествовавшее грандиозному общественному резонансу как в Российской Федерации, так и за рубежом, просто поражает своим безразличием. Никто не занимался тушением лесов, площадь горения которых увеличивалась чуть ли не в геометрической прогрессии... Вслух даже озвучивались мысли о том, что горение лесов — это нормальное явление, а их тушение где-то даже вредно. Марат Аманлиев президент общественной организации «Коллективная защита»

Ранее Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности в отношении ряда должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля. По информации МЧС России на 8 августа, на территории Сибирского федерального округа горят более 1,5 млн га леса. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечается в Красноярском крае и Иркутской области.

В конце июля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о бессмысленности тушения пожаров на отдельных территориях.

Есть категория, которая у нас называется «зона контроля» — там, где пожар по определению не тушится, и есть зона охраны, где пожары тушатся. То, что касается зоны контроля — это в основном северная территория, пожары там возникают регулярно, в основном из-за грозовой активности. Это было и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад. Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову... топить айсберги... чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно. Александр Усс губернатор Красноярского края

По его словам, специалисты могут быть в опасности, если их направить заниматься тушением пожаров в отдалённые северные районы.

На днях прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов рассказал, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам. В частности, сведения о возгораниях, расстоянии до населённых пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать.

Как сообщил 6 августа официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, ведомство выявило факты намеренного поджога лесов в Иркутской области. Он отметил, что пожарами могли «прикрывать» незаконные рубки.

В конце июля президент Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении лесных пожаров.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири. Путин проинформировал коллегу, что в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами и российская сторона при необходимости воспользуется предложением.