Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил в Генеральную прокуратуру обращение (есть в распоряжении News.ru), в котором предложил подать иск к Министерству лесного хозяйства Красноярского края о возмещении причинённого лесному фонду ущерба.
По словам Аманлиева, работники ведомства вовремя не занялись тушением лесных пожаров, которые впоследствии приняли масштабы чрезвычайной ситуации и привели к гибели миллионов квадратных километров леса.
Ранее Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности в отношении ряда должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства.
Лесные пожары в Сибири начались в начале июля. По информации МЧС России на 8 августа, на территории Сибирского федерального округа горят более 1,5 млн га леса. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечается в Красноярском крае и Иркутской области.
В конце июля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о бессмысленности тушения пожаров на отдельных территориях.
По его словам, специалисты могут быть в опасности, если их направить заниматься тушением пожаров в отдалённые северные районы.
На днях прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов рассказал, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам. В частности, сведения о возгораниях, расстоянии до населённых пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать.
Как сообщил 6 августа официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, ведомство выявило факты намеренного поджога лесов в Иркутской области. Он отметил, что пожарами могли «прикрывать» незаконные рубки.
В конце июля президент Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении лесных пожаров.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири. Путин проинформировал коллегу, что в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами и российская сторона при необходимости воспользуется предложением.