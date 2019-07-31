https://static.news.ru/photo/04fe5fe6-b3d6-11e9-bfc0-fa163e074e61_660.jpg Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров. Предложение прозвучало в ходе телефонных переговоров между лидерами двух стран.

Инициатором телефонного звонка стал американский президент. В ответ на предложение о помощи Владимир Путин высказал искреннюю благодарность Трампу за столь внимательное отношение, сообщает пресс-служба Кремля .

Российский президент сказал, что при необходимости обязательно воспользуется предложением американского лидера, и проинформировал Дональда Трампа, что в Сибири действует мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. С определёнными сложностями решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолётов.

Предложение Трампа Путин оценил как залог восстановления в будущем полноформатных отношений между двумя странами.

Ранее News.ru сообщал, что ситуация с условиями возникновения природных пожаров будет ежегодно ухудшаться из-за изменений климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.