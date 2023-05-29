Генерал ФСБ назвал комплекс мер по охране границы России от ВСУ Генерал ФСБ в отставке Михайлов заявил о необходимости боевых дежурств на границе с Украиной

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Укреплять государственную границу с Украиной необходимо не за счет усиления пограничников, а силами и возможностями Вооруженных сил РФ, заявил NEWS.ru генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, сейчас Россия имеет дело с вторжением на территорию военных подразделений Украины в лице разведывательно-диверсионных групп с использованием тяжелой техники, а пограничные войска не смогут с ними справиться. Также Михайлов отметил необходимость боевых дежурств на границе.

Украинские диверсанты использовали тяжелую технику, боевые машины, ракеты и дроны. Пограничники сопротивляются только на ограниченном участке своей границы. Здесь нужно думать не столько о пограничных войсках, сколько об укреплении госграницы уже силами и возможностями Вооруженных сил РФ. Они [пограничники] могут задерживать нарушителей, но не могут задерживать ВСУ. Либо менять их статус, либо менять систему охраны госграницы с привлечением вооруженных сил или других формирований, — сказал Михайлов.

Экс-генерал ФСБ отметил, что даже если снабдить войска территориальной обороны стрелковым оружием, они не смогут воевать против танков и артиллерий противника.

Мы сегодня имеем дело с вторжениями на территорию РФ воинских подразделений Украины в лице разведывательно-диверсионных групп, а не какими-то завербованными диверсантами из местных колхозников. Пограничники вполне могут обеспечить безопасность своей деревни, маленького городка, но не могут перекрыть всю границу РФ. У нас сейчас нет таких сил. Охрана границы предполагает постоянное боедежурство на территории наших западных границ, особенно там, где ведутся боевые действия, — добавил Михайлов.

Ранее экс-генерал ФСБ заявил, что госграница РФ с Украиной перекрыта небольшими пограничными подразделениями при поддержке местного населения, целую группу войск невозможно разместить из-за большой протяженности. По словам Михайлова, пограничникам тяжело справиться с противником, который заходит на территорию с использованием тяжелой боевой техники.