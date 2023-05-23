Отставной генерал ФСБ назвал трудности при защите границы России с Украиной Экс-генерал ФСБ Михайлов заявил о невозможности размещения большой группы войск на границе с Украиной

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Государственная граница РФ с Украиной перекрыта небольшими пограничными подразделениями при поддержке местного населения, целую группу войск невозможно разместить из-за большой протяженности, объяснил в разговоре с NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, пограничникам тяжело справиться с противником, который заходит на территорию с использованием тяжелой боевой техники.

Обустраивать украинскую границу мы не собирались, потому что считали, что это наши братья, плюс огромная протяженность. Целую группу войск по охране госграницы с Украиной не разместишь. Надо добивать их там, чтобы у них не было желания совершать диверсии. У нас нет такого количества пограничников, другие границы мы оголять не можем. Нагоним мы погранвойска, но, если противник заходит с тяжелой боевой техникой, то у пограничников нет этой техники, у них другие формы противодействия, — подчеркнул Михайлов.

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