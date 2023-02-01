«До последнего украинца»: Нарышкин про противостояние Запада с Россией Нарышкин: Запад расширяет объемы ударных наступательных вооружений, поставляемых Украине

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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму. Глава СВР отметил, что США и их союзники готовы «воевать с Россией до последнего украинца». По его словам, на Западе ошибочно верят в возможность стратегического поражения России.

Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений. <...> Логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца, — сказал Нарышкин.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности властей страны рассмотреть возможность передачи Украине истребителей западного производства.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко ранее сообщил, что европейские страны пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он добавил, что именно из-за рисков долгой доставки техники президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее, и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».