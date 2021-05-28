Disney ответил на предупреждение РКН из-за мультфильма с героем-геем

https://static.news.ru/photo/5dcff61a-bff6-11eb-8e5d-96000091f725_660.jpg Фото: pixarplanet.com

Короткометражный мультфильм Out не планируется к показу в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию пресс-службы телеканала Disney.

Данный контент не заявлен в программе канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу, — сообщили на телеканале.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор направил письмо на телеканал Disney из-за выхода мультипликационного фильма, главным героем которого является представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. В ведомстве письмо назвали «профилактическим».

Мультфильм создан компанией Pixar совместно с Walt Disney Studios, он повествует о молодом гее, который планирует вместе с родителями переезд в большой город, но скрывает от них свою личную жизнь и особенности интимных предпочтений.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году.