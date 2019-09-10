https://static.news.ru/photo/3b3d51b4-d3c7-11e9-8df5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Иностранный деловой турист, приезжающий в Россию на различные мероприятия, тратит в 3–4 раза больше, чем обычный. Об этом рассказал на Международном Российском туристическом форуме «Отдых» Алексей Калачёв, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро».

Он пояснил, что турист, совершающий деловую поездку, в среднем проводит в России 6–7 дней. Из них 3–4 дня он тратит на само мероприятие, остальное его время занято осмотром достопримечательностей, передаёт слова эксперта корреспондент News.ru.

Калачёв добавил: по прогнозам Национального конгресс-бюро, до 2026 года доля ВВП туристической отрасли будет занимать 5% от ВВП страны и составлять 5 трлн рублей. Из них 1 трлн будет составлять деловой туризм.

Как писал News.ru, высочайшая вершина Европы — Монблан — с трудом выдерживает наплыв туристов, альпинистов и экстремалов. Вокруг горы проложен популярный пеший маршрут Tour du Mont Blanc.