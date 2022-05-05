«Давно пора»: Захарова о санкциях против британских журналистов Захарова допустила введение ответных санкций в отношении британских журналистов

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Представитель МИД России Мария Захарова допустила принятие контрмер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона против ВГТРК и других информресурсов. Дипломат сообщила в эфире «Соловьёв Live», что Москва проявила уже достаточно терпения.

Давно пора. <...> Очень мы были терпеливы, — сказала Захарова.

4 мая МИД Соединённого Королевства ввёл ограничения в отношении российских военных корреспондентов, журналистов и изданий из-за освещения российской спецоперации на Украине.

Кроме ВГТРК санкции коснулись информационного агентства «Инфорос», веб-сайта SouthFront и онлайн-журнала «Фонд стратегической культуры». По данным британского МИД, данные СМИ «распространяют дезинформацию» о спецоперации РФ на Украине.

Российским журналистам запрещён въезд в Соединённое Королевство, их банковские счета в случае обнаружения подлежат заморозке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки запугать российские СМИ обречены на провал. По его словам, Москва сделает всё возможное для защиты «патриотичных журналистов».