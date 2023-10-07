Что родные убитых членов экипажа вертолета Ми-8 пожелали летчику Кузьминову

Фото: Соцсети

Максим Кузьминов

В Екатеринбурге вчера, 6 октября, состоялась церемония прощания со штурманом Хушбахтом Турсуновым, который умер из-за действий пилота Максима Кузьминова, совершившего угон вертолета Ми-8 на Украину. Что родные погибшего мужчины говорили о летчике?

Церемония прощания с Турсуновым прошла с почестями, военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

«И пусть он тоже помучается в своей жизни, как мы мучаемся из-за него», — пожелала Кузьминову вдова штурмана в беседе с RT.

По словам женщины, супруг был добрым и отзывчивым человеком, любящим отцом. Она выразила надежду, что виновника гибели ее мужа «найдут и убьют».

Сегодня Хушбахта Турсунова похоронили в Таджикистане. Об этом RT сообщили родственники военного.

Кто такой летчик Максим Кузьминов, что и зачем он сделал

9 августа 2023 года летчик Максим Кузьминов принял решение угнать вертолет Ми-8 из Курска и направиться на нем на Украину. Вместе с ним на борту находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов.

По информации главы ГУР Украины Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление». Позже выяснилось, что товарищи летчика не хотели сдаваться и были убиты.

Baza писала, что Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье.

«Никита и Хушбахт одного возраста с Кузьминовым. Они служили вместе с ним в Черниговке в Приморском крае», — добавил источник.

Кузьминов признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн рублей). В отношении него завели уголовное дело, расследование ведет ФСБ.

Как Кузьминов общался с Турсуновым и Кирьяновым вне службы

Baza недавно опубликовала видео с отдыхом экипажа Ми-8. Максимусом товарищи называют пилота Максима Кузьминова, на кадрах с ним бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Последний улыбается и называет пилота «мужиком». Через несколько дней случится угон вертолета.

Baza также смогла поговорить с Натали, женой бортового техника Кирьянова.

«Девушка рассказала, как познакомилась с Никитой, вышла за него замуж и переехала в Черниговку, где Никита познакомился с Максимом. По словам Натали, убитые члены экипажа были посмертно награждены орденами Мужества. По мнению девушки, не исключено, что командир вертолета психологически обрабатывал Кирьянова и Турсунова перед угоном», — добавил источник.

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