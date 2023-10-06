«Он должен покаяться»: отец о сыне, угнавшем вертолет на Украину Отец угнавшего на Украину вертолет летчика рассказал о сыне

Фото: Социальные сети

Максим Кузьминов

Отец летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, заявил RT, что на преступление сына подтолкнула его мать. По словам мужчины, Инна Кузьминова вылетела в середине января в турецкую Анталью и больше не возвращалась в Россию. Он добавил, что почти не участвовал в воспитании сына и последний раз видел его в 2014 или 2015 году, когда тот уже учился в авиационном училище. После этого он с сыном не общался. Отец Кузьминова также рассказал, что рождения первенца не застал, так как отбывал срок в колонии.

Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара — возможно, побег, — я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы — это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие <...> Если бы я мог к ним обратиться, то сказал бы им обоим, что они в первую очередь должны покаяться перед Богом, — сказал он.

Информация об угоне военного вертолета Ми-8 появилась в Сети 5 сентября, однако сам инцидент произошел еще 9 августа. По словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, летчик принял это решение после разговора с сотрудниками украинских спецслужб. По мнению российских военнослужащих, Кузьминов «не доживет до суда». При этом некоторые из них утверждают, что приказ о физическом устранении летчика-перебежчика уже поступил. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что Кузьминова могут ликвидировать самими украинцами с целью пиара. По его словам, в таком случае Киев может обвинить Россию в убийстве пилота. При этом эксперт подчеркнул, что украинцы также окажут Москве услугу.