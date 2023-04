Brawl Stars заблокировали в России и Белоруссии

Фото: Соцсети

Популярная игра Brawl Stars стала недоступна в России и Белоруссии, говорится в соцсетях мобильного приложения. Также ограничения коснулись Clash of Clans и других проектов Supercell.

При попытке зайти в игру у игроков из России и Белоруссии показывается сообщение о невозможности выполнить вход из текущего местоположения. Тем не менее игроки довольно быстро придумали множество способов обхода блокировки, в том числе без использования VPN.

Brawl Stars также получила блокировку на территории Ирана, Вьетнама, Кубы и Северной Кореи.

Ранее на территории России была прекращена работа сервисов me ID и Mercedes me connect. Последний позволял через экран смартфона управлять различными функциями автомобиля, включая дистанционное блокирование и разблокирование, контроль давления в шинах и уровня топлива. Me ID давал возможность водителям удаленно запускать двигатель и находить припаркованный автомобиль.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» вошла в топ-10 приложений, которые генерируют мировой трафик. По итогам 2022 года приложение заняло четвертую строчку рейтинга в категории «Мобильные социальные приложения» и девятую — в категории «Социальные приложения». Аудитория приложения выросла на 6,9% год к году и составила 76,9 млн человек.