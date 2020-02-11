https://static.news.ru/photo/309c8440-4cdb-11ea-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Vladev/Xinhua/Global Look Press

Американский социологический центр Pew Research выяснил, что жители Болгарии больше всех в мире симпатизируют России и президенту Владимиру Путину. Около 73% опрошенных болгар заявили о любви к РФ, 62% поддержали российского лидера.

Несмотря на то что супостат через СМИ влияет на политику, судебную систему и все внутренние системы Болгарии, не придумана ещё та дубина, которая может поссорить болгарский и русский народы, — заявил в комментарии «ПолитЭксперту» председатель движения болгарских русофилов Николай Малинов.

Социологи опросили жителей 33 стран. Вместе с Болгарией лидерами по доверию России оказались Словакия, Греция, Филиппины и Индия. Меньше всего россиян любят в Швеции (12%) и США (18%).

Согласно исследованию, о доверии России заявили 32% украинцев и 33% поляков, в Германии — 35%.

Как писал NEWS.ru, Болгария к концу 2020 года решила найти альтернативу российскому газу и сократить его закупку вдвое.