Американский социологический центр Pew Research выяснил, что жители Болгарии больше всех в мире симпатизируют России и президенту Владимиру Путину. Около 73% опрошенных болгар заявили о любви к РФ, 62% поддержали российского лидера.
Несмотря на то что супостат через СМИ влияет на политику, судебную систему и все внутренние системы Болгарии, не придумана ещё та дубина, которая может поссорить болгарский и русский народы, — заявил в комментарии «ПолитЭксперту» председатель движения болгарских русофилов Николай Малинов.
Социологи опросили жителей 33 стран. Вместе с Болгарией лидерами по доверию России оказались Словакия, Греция, Филиппины и Индия. Меньше всего россиян любят в Швеции (12%) и США (18%).
Согласно исследованию, о доверии России заявили 32% украинцев и 33% поляков, в Германии — 35%.
Как писал NEWS.ru, Болгария к концу 2020 года решила найти альтернативу российскому газу и сократить его закупку вдвое.