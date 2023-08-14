Автовладельцам объяснили, что станет с Mercedes после отключения ПО Автоэксперт Моженков посоветовал подавать иски к Mercedes после отключения ПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автовладельцев будут ждать определенные шероховатости после решения концерна Mercedes-Benz отключить программное обеспечение в России, однако выход из положения найдется, заявил NEWS.ru экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков. По его мнению, в ближайшее время особых проблем не будет, потому что в России работают эффективные специалисты, которые научились обслуживать и ремонтировать машины Mercedes.

Учитывая, что у нас есть братья в Белоруссии и Казахстане, оттуда можно брать ПО, если возникнет подобная необходимость. Сейчас трудно сказать, что будет какой-то позитив, если только осуществим хакерскую атаку на Mercedes и вытащим оттуда все данные. Может возникнуть негативная тенденция, потому что за Mercedes может последовать еще кто-то. Это не очень хорошо, но тем самым Mercedes рубит сук, на котором сидит, чтобы через несколько десятилетий вспомнить, что было принято такое решение, — считает Моженков.

Потребителям автоэксперт посоветовал подавать иски к заводу Mercedes, потому что решение принято по политическим причинам.

Человек приобрел Maybach, стоимостью 15-20 млн рублей, или Гелендваген, и должен быть уверен, что все будет работать. Поэтому это самоуправство, которое связано с политическими событиями. Так что я думаю будут иски, возможно коллективные, — добавил Моженков.

Ранее стало известно, что концерны Mercedes-Benz и BMW отключили дилеров из России от программного обеспечения, что грозит увеличением сроков ремонта и обслуживания автомобилей. В компании пообещали, что ремонт и обслуживание теперь будут осуществлять, используя накопленный опыт и знания специалистов. Теперь дилеры для соблюдения гарантийных обязательств перед покупателями будут вынуждены пользоваться сторонними ПО и техникой.