Военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 до 20 августа. Президент России Владимир Путин в первый день форума записал обращение, в котором отметил, что в выставке принимают участие 82 зарубежные компании, в то время как в 2022 году их было 32. А глава Минобороны России Сергей Шойгу лично осмотрел выставку в день открытия. Посетители впервые увидели сверхзащищенный вариант известного отечественного бронированного автомобиля «Тигр-М», новый вариант бронеавтомобиля «Спартак», компактный вариант автомата АК-19, беспилотную систему наблюдения и разведки «Квазимачта» и многое другое. Самые яркие разработки — в материале NEWS.ru.