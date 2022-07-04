Алиханов отреагировал на идею переименовать Калининград Алиханов не увидел смысла в переименовании Калининграда

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не видит смысла в переименовании города и региона. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Ранее с подобной инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а сам город — во Владибалтийск.

Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать, — сказал Алиханов.

В рамках своего предложения Сергей Миронов заявил, что «настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение». В этой связи Алиханов подчеркнул, что никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено и «в чём основной смысл, не очень понятно».

Современная Калининградская область сформировалась на части территории бывшей германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции треть этой территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР. Город получил своё современное название в 1946 году в честь умершего председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина.

Ранее власти Калининграда сочли неуместным предложение Миронова переименовать их город. Руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков отметил, что у города уже есть имя, которое как минимум давно стало туристическим брендом. Кроме того, он считает, что в целом нет смысла менять устоявшееся название.