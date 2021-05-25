Жителя Тульской области оштрафовали за публикацию иконы со Сталиным

https://static.news.ru/photo/2cfb91b4-bd82-11eb-a71b-96000091f725_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Scherl/Global Look Press

Судебный участок № 50 Щёкинского района Тульской области признал местного жителя виновным в оскорблении предметов религиозного почитания за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» иконы, на которой советский лидер Иосиф Сталин изображён в образе святого. Об этом пишет издание «Тульские новости».

По информации СМИ, Дмитрий Бухаров полностью признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Другие подробности случившегося не приводятся.

Карточка дела размещена на сайте суда. Решение ещё не вступило в силу, и у мужчины есть возможность обжаловать его.

Ранее полиция подтвердила появившуюся информацию о том, что экспертиза нашла в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду наркотиков. Административное дело передано в Зюзинский суд Москвы. Кроме того, прокуратура направила клип рэпера и Dj Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы проверить его на возможное оскорбление чувств верующих.