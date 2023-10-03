Жителя Татарстана задержали за подготовку поджога в танковом училище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Татарстана, подозреваемого в подготовке поджога боевых машин на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. По словам 29-летнего мужчины, которые приводит Telegram-канал Mash, он получал задания от представителей Вооруженных сил Украины. Против него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

Задержанный также планировал совершить поджог базовой станции «Малые Дербышки», расположенной неподалеку от Казани. В ходе обысков у мужчины обнаружили свыше 14 литров керосина.

Сотрудники силовых ведомств ранее также задержали студентку из Омска, подозреваемую в поджоге военного комиссариата. По версии следствия, девушка снимала на видео процесс поджога военкомата. Помимо нее, также был задержан местный предприниматель, обливший окно учреждения горючей жидкостью. Третий предполагаемый участник диверсии находится в розыске.

До этого в Приморском крае двоих мужчин задержали за поджог военкомата в городе Артеме. По данным журналистов, они действовали по заданию украинских кураторов. В Минобороны РФ не комментировали ситуацию. Одному из задержанных 51 год, второму — 31, последний ранее уже был судим по статье о наркотиках.