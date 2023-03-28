Жителя Самары не видят работники госорганов, потому что он числится мертвым Депутат ГД Хинштейн потребует восстановить ошибочно похороненного самарчанина в базах данных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Самары Владимир Кирюшкин на приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна пожаловался, что с 2019 года испытывает трудности в общении с госорганами из-за того, что под его фамилией похоронили неизвестного мужчину, передает издание «Волга Ньюс». Хотя в тот же год пенсионер получил судебное решение о том, что он жив, в различных государственных и муниципальных инстанциях сотрудники периодически не могут найти данные о нем.

Ощущение, что кто-то все время движется впереди меня и подчищает базы. Почему сняли с учета мою машину? В банке вклад сделать смог, а забрать - нет. В моем личном кабинете налоговой не числится ни моей машины, ни квартиры. И водительские права я теряю три раза якобы - по базам, — рассказал Кирюшкин.

Мужчина, которого похоронили под именем Кирюшкина, поступил в самарскую больницу имени Середавина с черепно-мозговой травмой. Врачам не удалось его спасти, а позже тело похоронили в одной могиле с четырьмя бездомными.

Этот пострадавший мужчина умер, а захоронили его под моей фамилией. Сопроводительных документов не было. Почему мою фамилию выбрали - непонятно. Я когда-то был депутатом. Может, врагов каких-то нажил, — предполагает волжанин.

Также Кирюшкин допустил, что в могиле под его именем может находится какой-то криминальный элемент и кто-то мог так скрыть следы убийства.

Хинштейн пообещал Кирюшкину, что направит в госорганы запросы, чтобы имя гражданина вновь появилось во всех базах данных.

В 2020 году с такой же проблемой столкнуласьжительница Новосибирской области. Назвавшаяся ее именем местная жительница поступила в больницу, где скончалась. В базу скончавшихся пациентов патологоанатом внес живую тезку. Из-за этого женщина в том числе перестала получать пособия на детей.