«Воскресшая из мёртвых» сибирячка пожаловалась на финансовые трудности

https://static.news.ru/photo/b416a67a-3ebb-11eb-9462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Новосибирской области, которая через суд добилась признания себя живой после ошибки в местной больнице, рассказала, что столкнулась с финансовыми трудностями. По её словам, государственная система быстро признала её мёртвой, но слишком долго раскачивается, чтобы восстановить во всех правах наравне с остальными живыми.

39-летняя Анжела Михайлова, мама двоих детей — 11-летнего сына и 8-летней дочки, живёт в посёлке Сокур. О том, что она числится в покойниках, женщина узнала случайно, когда ей перестали выплачивать пособия. Сибирячке положены выплаты в размере 28 тысяч — пенсия по потере кормильца на двоих детей и пособие по уходу за детьми до достижения 14 лет. В октябре деньги не поступили, так она и узнала, что «умерла», пишет «КП-Новосибирск».

Свидетельство о моей смерти пришло из новосибирской больницы, в которой я в последний раз была около 20 лет назад с проблемами по женской части, — рассказала Михайлова.

Выяснилось, что 29 июня в медучреждение поступила пациентка с тяжелым хроническим заболеванием. Документов при ней не было, представилась она тоже Анжелой Михайловой. 8 июля женщина скончалась, и патологоанатом, заполняя документы, по ошибке внёс данные живого человека, не обратив внимания на расхождение других данных, например даты рождения.

Самое удивительное, отмечает женщина, что несмотря на «смерть», её паспорт считается действительным и она продолжает им пользоваться. При этом сибирячка утверждает, что ей никто не объяснил, почему, признав мёртвой её, пособия перестали выплачивать детям и почему никто из органов опеки не обеспокоился судьбой оставшихся «сиротами» несовершеннолетних.

Тем не менее, как оказалось, некое ритуальное агентство успешно освоило семь тысяч рублей за «похороны» пока ещё живого человека.

Узнав о своей незавидной доле, Михайлова написала заявление в прокуратуру. 3 декабря суд постановил, чтобы её «вернули с того света», хотя решение в законную силу пока не вступило.

Тем временем из-за прекращения выплат у Михайловой стали копиться долги. Нечем платить по кредиту и за коммунальные услуги. Однако никто из кредиторов не вошёл в положение и ждать отсрочки без пеней и штрафов не намерен.

При этом в лучшем случае женщине придётся ждать января, чтобы ее официально восстановили в правах, а при самом благоприятном раскладе пособия она получит в феврале. Но лишь текущие. Чтобы добиться денег за время пребывания «на том свете», предстоят новые заявления и судебные тяжбы.

Сибирячка намерена наказать виновных. Юристы уже посоветовали ей подать исковое заявление в суд на больницу и требовать возмещения не только убытков, которые женщина понесла из-за ошибки патологоанатома, но и морального вреда.

Как ранее сообщал NEWS.ru, прокуратура уже организовала проверку в отношении допустивших халатность сотрудников медучреждения.