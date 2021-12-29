Жители Новосибирска рассказали о планах до наступления Нового года

Жители Новосибирска до боя курантов планируют в основном сделать генеральную уборку, закупить продукты и подготовить подарки. Часть опрошенных обеспокоена подготовкой к празднику, тогда как некоторые хотят посвятить день себе и просто отдохнуть, пишет Сиб.фм.

Решила избавиться от лишнего, вот ищу, куда в Новосибирске сдать ветошь, — рассказала Алиса.

Она добавила, что собирается сама сделать все игрушки и украшения для рождественской ёлки. Сибиряк Владимир выразил желание убраться в квартире перед праздником и отметил, что каждый год забывает купить горошек для оливье. 27-летняя Юлия потратит 31 декабря на закупку продуктов, уборку, а также домашние дела. Примерно то же самое планирует сделать и 33-летний Артём. Кристина сообщила, что собирается сходить в баню или в театр по сертификатам. Других планов у неё нет, поскольку она уверена, что больше сделать ничего не успеет.

Убраться в квартире, успеть купить продукты, а главное — забрать машину из ремонта! А то потом СТО только после 5-го начнёт работать, а как без автомобиля на каникулах, — поделился ещё один мужчина.

Ранее стало известно, что россияне наиболее активно заказывают в интернет-магазинах в качестве подарков к Новому году различные гаджеты и носимую технику, ювелирную продукцию и детские игрушки. Кроме того, в декабре почти в два раза увеличилось число заказов подарков для самых маленьких.