Жителя Иркутска похитили из такси и отрезали ему палец из-за наркотиков Baza: трое жителей Иркутска похитили мужчину из такси и отрезали ему палец из-за кражи наркотиков

В Иркутске трое человек похитили мужчину из такси, отвезли его в лес, избили и отрезали ему палец, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, нападавшие требовали, чтобы мужчина признался в краже наркотиков. По подозрению в преступлении были задержаны трое местных жителей, один из них — несовершеннолетний. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о похищении человека.

По данным Baza, задержанными оказались трое молодых людей в возрасте 17, 18 и 21 года. По версии следствия, они блокировали машину такси, в которой ехала их будущая жертва, и начали стучать по авто газовым ключом и молотком. После этого они вытащили мужчину и увезли в лес. Там трое молодых людей стали его пытать и требовать сознаться в краже наркотиков, происходящее они снимали на видео. Позднее они отрезали мужчине палец. Не дождавшись признания, они отпустили жителя Иркутска, тот сразу обратился в больницу.

По данным полиции, нападавшие передвигались на автомобиле Hyundai. В авто у подозреваемых нашли молоток, нож и газовый ключ, которыми они могли бить по машине такси и отрезать палец своей жертве.

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