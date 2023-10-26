Житель Ярославля заплатит штраф за плевок, видео которого попало в Сеть

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Житель Ярославля заплатит штраф в 1500 рублей за плевок в общественном месте, сообщается в Telegram-канале Инспекции адмтехнадзора Ярославской области. Плюющийся в лифте мужчина попал на видео, которое затем распространилось в Сети. Вместе с этим штраф в размере 3000 рублей выписан и другому жителю региона, который выбросил мусор в неположенном месте.

Лица, причастные к совершению указанных нарушений, в настоящее время установлены, и в отношении них проводится процедура привлечения к административной ответственности, — говорится в сообщении

Ярославская область стала первой в России, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. Новшество было внесено в региональный закон «Об административных правонарушениях». Документ предполагает взимать за это штраф в размере 1500 рублей, а при повторном нарушении — три тысячи.

За тем, чтобы ярославцы не плевались в каждом районе области, будут следить специальные административные комиссии. Их представители регулярно совершают выездные проверки и выявляют нарушителей. Штрафовать местных жителей начали с 7 сентября. За первые три недели выписали 12 протоколов.

Позже власти придумали и как снизить число штрафов за это правонарушение. Владельцев местных кафе и ресторанов решили обязать поставить урны у входов, чтобы жители могли плевать туда.