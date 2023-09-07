В Ярославской области плюющих на общество начнут бить рублем В Ярославской области 7 сентября начинают штрафовать за плевки в общественных местах

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

В Ярославской области с 7 сентября впервые в России начинают штрафовать за плевки в общественных местах, сообщает РИА Новости. Ранее в регионе был введен переходный период, во время которого нарушители получали предупреждения за антиобщественное поведение.

О том, что регион первым в России ввел штрафы за плевки, в июне сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, новшество было внесено в региональный закон «Об административных правонарушениях». Документ предполагает взимать за плевок в общественном месте штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении — 3 тысячи.

За время переходного периода, по данным правительства области, было выявлено более 50 случаев подобных нарушений. Предполагается, что вычислять плюющих станут с помощью видеокамер — в настоящее время для наблюдения за порядком доступны 5 тысяч камер, в правительстве пообещали, что их число будет расти. В случае обнаружения нарушения, фото- и видеоданные нарушителя заносятся в программу распознавания лиц, после чего информация передается оперативной группе. В ее состав входят сотрудники инспекции административно-хозяйственного надзора, сотрудники полиции, участники административных комиссий. Они станут непосредственно на месте устанавливать данные нарушителя и рассматривать административный материал.

Также власти региона будут проводить межведомственные рейды для контроля соблюдения общественного порядка. За два месяца лета их было проведено более 300.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее рассказал, что в ходе осенней сессии парламентарии рассмотрят новые штрафы и ограничения на электросамокаты. По его мнению, все подобные транспортные средства должны иметь номера и регистрироваться в ГИБДД, а их владельцы — платить налог.