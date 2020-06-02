Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят до конца июня

https://static.news.ru/photo/f1d23a1c-a585-11ea-9830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

Движение поездов до Мурманска, прерванное по причине обрушения железнодорожного моста, предполагается возобновить до конца месяца. Об этом заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Движение будет восстановлено, мы срок видим для себя 23 июня, — цитирует его ТАСС.

В ходе рабочей поездки в Мурманскую область Белозёров лично посетил место обрушения моста, а также обсудил вопрос устранение чрезвычайной ситуации с губернатором Андреем Чибисом.

В РЖД также планируют построить новый однопутный мост взамен рухнувшего. Предполагается, что этот проект будет реализован к концу 2020 года — началу 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на корпоративное издание компании.

Как ранее писал NEWS.ru, железнодорожный мост в Мурманске обрушился 1 июня. К аварии привело подмытие одной из опор моста, которое происходило в течение нескольких дней.