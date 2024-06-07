«Заряженный на богатство» предмет с ПМЭФ хотят продать за 150 тысяч рублей Зонт-трость с ПМЭФ выставили на «Авито» за 150 тысяч рублей

Фото: Игорь Родин/Росконгресс

Зонт с символикой фонда «Росконгресс» с ПМЭФ-2024 выставлен на продажу на сайте «Авито» по цене в 150 тысяч рублей. Автор объявления указал, что этот аксессуар обладает особой силой привлечения богатства, так как его держал один из шейхов.

Купив зонт, вы будете скрываться от денег, которые на вас польются.

Это не просто зонт, это оберег от бедности. Зонт можно купить в подарок девушке и она сразу станет вашей, так вы покажете что были на ПМЭФ и у вас НДФЛ 22%, — говорится в сообщении.

Объявление было опубликовано вчера вечером. За это время, по данным сайта, публикацию посмотрели 278 раз.

Также на Петербургском международном экономическом форуме появился большой спрос на футболки с цитатами президента России Владимира Путина. Желающие приобрести элемент одежды встали в очередь, в которой находилось несколько десятков человек.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о наличии на Петербургском экономическом форуме украинских эскортниц и призвал их наказать. Как заявил парламентарий, таких женщин «надо отлавливать, давать им сроки и давать исправительные работы», а к тем гостям форума, кто пользуется услугами «профурсеток», надо присматриваться, насколько они вообще адекватны в других отраслях.