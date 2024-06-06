Очередь за бесплатными футболками с цитатой Путина образовалась на ПМЭФ

Фото: Сергей Кулаков/Росконгрес

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) появился большой спрос на футболки с цитатами президента России Владимира Путина, передает корреспондент NEWS.ru. Желающие приобрести элемент одежды встали в очередь, в которой находится несколько десятков человек.

На передней части футболок нанесена цитата президента, а сзади размещено пиксельное сердечко в цвете российского государственного флага. Кроме того, есть возможность выбрать любую цитату и нанести ее на месте.

Если драка неизбежна, надо бить первым, — подписано на одной из популярных футболок.

Ранее Путин заявил, что Москва не размахивает «ядерной дубинкой». Так он ответил на вопрос представительницы агентства Reuters о том, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько близка ситуация к такому риску.

Также Путин заметил, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», а те, кто об этом говорит — «тупые, как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции.