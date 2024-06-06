«Я не махал ядерной дубинкой»: Путин отверг обвинения в адрес России Путин заявил, что не размахивает «ядерной дубинкой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Москва не размахивает «ядерной дубинкой», заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Так он ответил на вопрос представительницы агентства Reuters о том, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько близка ситуация к такому риску, передает пресс-служба Кремля.

Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой, — сказал он.

Также Путин заметил, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», а те, кто об этом говорит — «тупые, как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции.

При этом Путин подчеркнул, что Россия использует все имеющиеся средства защиты, если что-то будет угрожать целостности и суверенитету. Он напомнил, что «наше [России ] тактическое ядерное оружие — 70–75 килотонн», и Западу к подобным вещам следует относиться серьезно.