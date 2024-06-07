Милонов увидел украинских «профурсеток» на ПМЭФ Депутат ГД Милонов обнаружил на ПМЭФ украинских эскортниц и призвал их наказать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о наличии на Петербургском международном экономическом форуме украинских эскортниц и призвал их наказать. Как заявил парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва», таких женщин «надо отлавливать, давать им сроки и давать исправительные работы», а к тем гостям форума, кто пользуется услугами «профурсеток», надо присматриваться, насколько они вообще адекватны в других отраслях. По мнению депутата, услугами секс-работниц пользуются «лузеры».

Для меня, как для человека, которому все эти профурсетки категорически неприятны, их тема не является главенствующей на форуме. Но то, что туда забредают сотни, тысячи профурсеток, шалашовок, кстати, очень часто украинских, — это правда. Проститутки пытаются заработать на богатых предпринимателях, которые приехали в другой город. Пытаются заработать огромные деньги, потому что знают, что ценники там доходят до баснословных сумм. Большинство проституток просто уедут к себе домой на Украину, в европейские страны, — заявил он.

Ранее Виталий Милонов в своем Telegram-канале заявил, что на сайте «Госуслуги» следует создать специализированный раздел для знакомств. По его словам, в этой отрасли преобладают приложения и сервисы, предлагающие лишь нахождение полового партнера на одну-две ночи.

Государственный сервис же позволит гражданам не только найти подходящего партнера, но и быть уверенным в том, что он не является мошенником или состоит в законном браке. Милонов считает, что каждый заслуживает знать достоверную информацию об избраннике.