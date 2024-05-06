Милонов рассказал, как найти идеального партнера на «Госуслугах» Депутат Милонов: «Госуслуги» подберут подходящего партнера для создания семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Создание раздела знакомств на сайте «Госуслуги» позволит гражданам не только найти подходящего партнера, но и быть уверенным в том, что он не является мошенником или уже состоит в законном браке, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По словам депутата, каждый заслуживает знать достоверную информацию о потенциальном избраннике.

«Госуслуги» позволяют точно верифицировать человека. Не то, что на сервисе появится сайт знакомств. «Госуслуги» — это алгоритм верификации человека и блокировки тех, кто пытается использовать сайты знакомств для незаконной и «профессиональной» деятельности: содержанки, эскортницы, альфонсы. Люди имеют право на честность. «Госуслуги» дадут эту возможность, — пояснил он.

Милонов также подчеркнул, что в данном вопросе речь не идет о каком-либо ограничении личной жизни — люди имеют право на достойное к себе отношение, в том числе знать правду о том, состоит ли возможный партнер в браке. Он подчеркнул, что благодаря «Госуслугам» можно будет проверить эту информацию, так как любой недобросовестный человек просто может соврать об этом. Помимо этого, каждый сможет проанализировать финансы избранника, в том числе узнать, есть ли у него задолженности по алиментам, есть ли у него дети.

По таким критериям приличные люди, которые хотят найти свою любовь и создать семью, могут именно с помощью российского государственного сервиса получать эту поддержку. Мы не просим государство подглядывать к нам в комнату, а просто чтобы государство проверило паспорт гражданина во избежание неловких моментов, — подытожил он.

Ранее Виталий Милонов в своем Telegram-канале заявил, что на сайте «Госуслуги» следует создать специализированный раздел для знакомств. По его словам, в этой отрасли преобладают приложения и сервисы, предлагающие лишь нахождение полового партнера на одну-две ночи.