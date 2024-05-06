В Госдуме призвали создать на «Госуслугах» раздел для знакомств Милонов заявил о необходимости создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Создать на портале госуслуг раздел для знакомств предложил депутат Государственной думы Виталий Милонов в своем Telegram-канале. По его словам, в этой отрасли преобладают приложения и сервисы, предлагающие лишь нахождение полового партнера на одну-две ночи.

Обращение с таким предложением парламентарий направил на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева. Он подчеркнул необходимость создания сервиса, который бы помогал людям в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а не в удовлетворении низменных сексуальных потребностей.

В нашей стране, надо признаться, давно назрела потребность в проверенном и надежном приложении, где люди могли бы находить себе пару без риска оказаться на сайте, пропагандирующем промискуитет и фанфаронство, — отметил Милонов.

Ранее депутат выступил с поддержкой идеи проверять ориентацию депутатов и учителей у психологов. По его словам, эти люди могут подвергаться воздействию западных спецслужб либо любому другому влиянию извне. Кроме ориентации, их также нужно проверять и на наркотическую зависимость и в случае выявления каких-либо девиаций делать человеку предостережение, считает Милонов.