Милонов поддержал идею проверять ориентацию депутатов и учителей Милонов: нужно проверять ориентацию депутатов и учителей у психологов

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Виталий Милонов

Нужно проводить проверки депутатов и учителей у психолога для выяснения их сексуальной ориентации, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Как он отметил в беседе с НСН, также психологи могут выявить наркотическую зависимость и склонность к агрессии. Проверять в первую очередь нужно людей, связанных с образовательным процессом.

Эти люди находятся в уязвимом состоянии, к ним надо относиться с особой осторожностью. На них могут даже воздействовать западные спецслужбы, они больше подвержены влиянию извне. Кроме ориентации надо проверять и на наркотическую зависимость. В этом случае уж точно должна быть «красная карточка» и полный бан, — объяснил депутат.

Милонов отметил, что такой «приговор» должен быть не пожизненным ограничением, а только предостережением. Например, если психолог выявит у депутата склонность к агрессии, он сможет над этим поработать. Кроме того, проверять сексуальную ориентацию депутатов нужно из-за того, что люди с нетрадиционными взглядами находятся в зоне риска и могут совершить неподобающее действие, добавил парламентарий.

Ранее Виталий Милонов заявил, что Испании с ее консервативными устоями нужно бороться с нетрадиционной ориентацией. По его словам, «либеральные леваки» пытаются сломать Мадрид через детей и это надо пресекать.