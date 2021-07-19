Замполита уволили из-за тройного убийства под Воронежем

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Заместителя командира полка по военно-политической работе 47-го отдельного смешанного авиаполка Евгения Уткина наказали из-за массового расстрела солдат в части. Он был уволен, сообщает «Коммерсант».

В прошлом году 20-летний солдат-срочник Антон Макаров застрелил трёх сослуживцев и попытался скрыться. Его задержали.

После ЧП на Балтиморе Уткина заставили объясниться. Офицер признался, что не занимался с личным составом общей военно-политической подготовкой — якобы ему было некогда беседовать со срочниками и анализировать их психологическую совместимость, поскольку он был загружен другими задачами. Полковника уволили за «самоустранение от военно-политической подготовки личного состава» по решению министра обороны Сергея Шойгу, сообщает издание.

Ранее Воронежский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого в убийстве на два месяца, до 8 января 2021 года.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что Макаров заранее планировал расстрел сослуживцев и ждал подходящего момента. Мотивы совершения преступления неизвестны, подозреваемый отказался от дачи показаний.