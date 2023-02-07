Юрист рассказала, что ждет устроившую поножовщину в лицее школьницу Юрист Александрова: устроившую поножовщину школьницу может ждать профилактический учет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница, которая напала на ровесницу в Химках с ножом, может не понести наказания, вероятнее всего, ее ждет профилактический учет, сообщила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, девочка не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Она напомнила, что по 105 и 111 статьям УК РФ ответственность наступает с 14-летнего возраста. Напавшей девочке 11 лет, она не подлежит уголовной ответственности.

Скорее всего, девочку поставят на профилактический учет в ПДН, а родителей привлекут к административной ответственности. То есть школьнице ничего не грозит. Родители пострадавшей девочки могут обратиться в суд с гражданским иском, — отметила Александрова.

Ранее сообщалось, что девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. По данным журналистов, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила».

По информации СМИ, на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, а на теле — еще около 20 глубоких ран. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.