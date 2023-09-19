ВСУ пошли в атаку под Запорожьем и получили ответ из артиллерии ВС РФ накрыли огнем из артиллерии позиции ВСУ под Запорожьем

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По информации канала, противник атаковал малыми группами. В ответ российские войска нанесли артиллерийский удар по расположениям ВСУ. В Минобороны России информацию не комментировали.

Как пишут журналисты, бои развернулись минувшей ночью. Украинские военные действовали группами не более семи человек без привлечения бронетехники. Задействованный противником пикап был поражен оператором ПТРК.

У населенного пункта Вербовое беспилотникам удалось поразить район сосредоточения сил ВСУ. Столкновения на этом участке фронта продолжаются, сообщает канал.

Ранее аналитик Анатолий Матвийчук заявлял, что российские войска ведут успешное наступление на двух участках линии соприкосновения. В районе Работино они взяли противника в огневой мешок. Под Купянском ВС РФ уничтожают резервные подразделения украинской армии. Он также обратил внимание на то, что по всему фронту российские военные ведут оборонительные бои, которые истощают ВСУ.

До этого американский журналист Стивен Брайен уже заявлял, что шансы ВСУ удержать позиции в Харьковской области стремительно сокращаются. Он не исключил, что Украина скоро потеряет контроль над Купянском.