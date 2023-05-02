ВСУ бросили резервы в контратаку в Артемовске «Военкоры русской весны»: ВСУ попытались атаковать российские силы в Артемовске резервами

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на сводки украинских военных аналитиков сообщил, что ВСУ подтянули резервы и предприняли попытку контратаки в Артемовске. По предварительным данным, существенного успеха ВСУ достигнуть не удалось. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал отмечает, что ВСУ удалось оттеснить бойцов ЧВК «Вагнер» в нескольких кварталах на севере серой зоны Артемовска, серия атак была проведена в центре серой зоны, но зафиксировать успех украинские войска не смогли.

По данным аналитиков, еще одна попытка атаки была предпринята в частном секторе города. Кроме того, бои ведутся в юго-западной части Артемовска.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал, что запланированное Киевом контрнаступление будет тяжелым для ВСУ. По его словам, это связано с тем, что украинские войска несут серьезные потери.

Западные СМИ сообщали со ссылкой на секретные материалы американской разведки, что в Вашингтоне сомневаются в значительных успехах контрнаступления ВСУ. При этом они отмечали, что украинская сторона не имеет альтернативы, кроме как начать наступление в текущий весенний или летний период.