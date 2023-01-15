Во Владивостоке арестовали замглавы города по делу о взятке Суд во Владивостоке арестовал замглавы города Ляйфера по делу о взятке

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Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу заместителя главы города Алексея Ляйфера, сообщает пресс-служба суда. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в крупном размере) и п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением оружия). Ляйфер пробудет под стражей два месяца.

Поступило постановление следователя по особо важным делам СУ СК РФ о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы Владивостока Ляйфера А.И. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 ,п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ. <...> В отношении обвиняемого Ляйфера А.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, — говорится в сообщении.

Ляйфер курировал пять подразделений во Владивостоке, среди которых управления муниципальной собственности, градостроительства и правовое. Размер взятки, в получении которой обвиняют замглавы города, неизвестен.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что главу района в Красноярском крае Петра Хохлова обвиняют в получении взятки снегоходом и экипировкой на сумму около 570 тысяч рублей, его задержали. По информации СМИ, такую цену заплатил желающий стать начальником МУП «Ачинский транспорт» Николай Фоменко. Следствие возбудило уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере, Хохлов находится в СИЗО.