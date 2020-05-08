Власти Якутии начинают снимать ограничения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/8deee1de-9294-11ea-9648-fa163e074e61_660.jpg Айсен Николаев Фото: sakha.gov.ru

В Якутии начинается постепенное смягчение карантинного режима, введённого в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Уже все ограничения были сняты в арктических районах Якутии. Исключением остаётся только ограничение по количеству участников на мероприятиях — не более 50 человек.

NEWS.ru

Как рассказал глава республики Айсен Николаев, в Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, в Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим самоизоляции продлевается до 31 мая. Однако разрешается открыться предприятиям бытовых услуг, где нет непосредственного контакта с клиентами. Также разрешается заниматься на улице спортом при условии социального дистанцирования.

С 12 мая отменяется карантин в Алдане, где ситуация стабилизировалась, при этом в городе будет продолжен режим самоизоляции, пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

Николаев предупредил, что при любом осложнении эпидемиологической ситуации все запреты вернутся. Кроме того, по всей республике, кроме труднодоступных районов, во всех торговых организациях и на предприятиях бытового обслуживания остаётся обязательным требование для персонала носить маски и перчатки.

По последним данным, в Якутии зарегистрировано 510 случаев коронавируса, 81 человек выздоровел, умерли четверо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Бурятии продлевают ограничительные меры по коронавирусу до конца мая. В регионе зарегистрировано 570 случаев заражения, из которых 171 человек вылечился, пять умерли.