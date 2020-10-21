Власти Волгоградской области ввели ограничения для кафе и ресторанов

https://static.news.ru/photo/91cd46b8-1397-11eb-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр‌ ‌Авилов/АГН‌ ‌«Москва»‌ ‌

В Волгоградской области ввели ряд ограничений для заведений общепита. По словам главы региона Андрея Бочарова, меры приняты в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19.

Для местных кафе и ресторанов установлен лимит заполняемости в 50%, им запрещено работать после 23:00, а также проводить корпоративы, банкеты и другие массовые мероприятия. Запрет по поводу торжеств распространяется также на турбазы.

Организациям и учреждениям области, которые оказывают населению коммунальные, социальные и иные государственные услуги, губернатор поручил обеспечить их максимальный перевод в дистанционный формат до 1 ноября, сообщает ТАСС.

Волгоградская область занимает 15-е место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. С начала пандемии там выявлено 18,3 тысячи случаев заражения, из которых 188 — в последние сутки. Жертвами инфекции в регионе стали 183 человека, вылечились — 15,8 тысячи.

В области остаются закрытыми кинотеатры, театры, сауны, бани. Для жителей сохраняется требование об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах.

Ранее NEWS.ru писал, что ограничения для заведений общепита были введены в Санкт-Петербурге. В целях предотвращения распространения коронавируса кафе и ресторанам Северной столицы запрещено работать после 23:00.