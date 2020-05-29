Регионы

Власти Волгоградской области приняли решение продлить режим самоизоляции

20:07, 29 мая 2020 11
Губернатор Андрей Бочаров Губернатор Андрей Бочаров Фото: volgograd.ru

Власти Волгоградской области приняли решение продлить самоизоляцию до 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряжённой. Учитывая это, мною были направлены предложения в оперативный штаб о продлении ограничительных мероприятий, — цитирует сообщение издание «Известия».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ будет осторожно смягчать ограничения из-за коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, в столице продлили масочный режим ради безопасности горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, маски необходимы, так как москвичи будут забывать о дистанции.

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