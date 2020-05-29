Власти Волгоградской области приняли решение продлить режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/3cb9753c-a1cf-11ea-9c82-fa163e074e61_660.jpgГубернатор Андрей БочаровФото: volgograd.ru
Власти Волгоградской области приняли решение продлить самоизоляцию до 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряжённой. Учитывая это, мною были направлены предложения в оперативный штаб о продлении ограничительных мероприятий, — цитирует сообщение издание «Известия».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ будет осторожно смягчать ограничения из-за коронавируса.
Как ранее писал NEWS.ru, в столице продлили масочный режим ради безопасности горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, маски необходимы, так как москвичи будут забывать о дистанции.