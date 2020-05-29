Власти Волгоградской области приняли решение продлить режим самоизоляции

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Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сообщил, что начинается первый этап выхода из ограничительных мер, которые были введены в связи COVID-19. С 1 июня салоны красоты и небольшие непродовольственные магазины могут возобновить свою работу.

По его словам, область достигла основных целевых показателей Роспотребнадзора. Это позволило перейти к поэтапному снятию ограничений. На первом этапе возобновляется работа отдельных предприятий, связанных со сферой услуг: с 1 июня...