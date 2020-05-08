Регионы

Власти Владивостока усилят проверку машин из-за пандемии

08:39, 10 мая 2020 17
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Проверку машин ужесточат во Владивостоке из-за большого количества заболевших. Город лидирует в Приморье по распространению инфекции.

В ближайшие дни начнутся выборочные проверки, так как на дорогах города наблюдается большое количество автотранспорта. Водители и пассажиры должны будут предъявить разрешение на поездку. Если же человек едет на дачу, он должен предъявить документы, подтверждающие у него наличие участка, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Глава региона Олег Кожемяко потребовал принять меры для прекращения «бесцельных поездок», так как режимы самоизоляции и повышенной готовности не отменялись. Полицейские и росгвардейцы подтвердили готовность к проведению таких проверок.

При необходимости такие меры могут ввести и в других районах и городах края. Почти 44% заболевших в регионе — это люди в возрасте от 18 до 44 лет и именно они являются основными нарушителями установленных требований. Кожемяко отметил, что пожилые люди более дисциплинированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» самовольно покинул медучреждение во Владивостоке. Он отсутствовал несколько часов, а затем вернулся в свою палату.

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