Власти Подмосковья назвали число полностью привитых от COVID

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К настоящему времени в Московской области процедуру вакцинации прошли около 1,2 млн жителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства и губернатора региона в Telegram-канале «Воробьёв LIVE».

По данным властей области, первым компонентом привились свыше двух миллионов человек.

Такие высокие темпы позволят избежать введения дополнительных ограничений, и школьники смогут начать учебный год в обычном режиме, — говорится в сообщении.

В Подмосковье действуют примерно 360 пунктов вакцинации. Из них 30 работают в круглосуточном режиме.

Глава региона Андрей Воробьёв ранее заявил, что новые ограничения в области при текущих темпах вакцинации населения вводиться не будут. Он предположил, что уже в июле в Подмосковье будет достигнут коллективный иммунитет к коронавирусу.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что первый компонент вакцины получили порядка 30 млн россиян. Наиболее высокие темпы вакцинации демонстрируют Москва, Подмосковье, Брянская область, Чечня, Чукотка и Тува.