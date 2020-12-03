Власти Москвы планируют снять ограничения в середине 2021 года

https://static.news.ru/photo/13dfb970-3570-11eb-a110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономика Москвы начнёт восстанавливаться после снятия введённых из-за коронавируса ограничений, которое, вероятно, произойдёт в середине 2021 года, заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдёт уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений, — cказал он.

По его словам, в 2020 году местные власти ожидают снижения валового регионального продукта на 3-4%. При этом в следующем году должен последовать рост на аналогичных параметрах.

Кроме того, за текущий год, несмотря на ограничения, многие компании вышли на плановые показатели. Так, выручка заведений общепита и непродовольственных магазинов по сравнению с 2019 годом сократилась только на 10-15%.

В целом, есть взять полный оборот всех компаний, действующих на территории Москвы, то с июля месяца мы видели превышение относительно прежних показателей до сентября включительно плюс 3-4%, в октябре было небольшое снижение минус 3%, и в ноябре мы снова видим положительную динамику относительно показателей прошлого года, — отметил он.

Чиновник добавил, что есть и отрасли, где отставание от прошлого года значительно серьёзнее, Компании, занятые в туризме и организации культурно-массовых мероприятий потеряли от 30% до 60%.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в стране. За сутки в столице выявлено 7750 случаев заражения, а всего в Москве заболели свыше 625 тысяч человек. Количество умерших в мегаполисе от COVID-19 составляет 9126.

Как стало известно, накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он пояснил, что будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях, писал NEWS.ru.